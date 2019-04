VIDEO. Kunstwerk met bijna 20.000 bijen geïnstalleerd in het gemeentepark Maxime Petit

12 april 2019

16u59 0 Wevelgem Bijzondere taferelen in het gemeentepark van Wevelgem waar vrijdagnamiddag bijna 20.000 bijen in een glazen box in één van de prieeltjes ondergebracht werden. Het is een onderdeel van een spectaculair kunstwerk van de Fransman Céleste Boursier-Mougenot.

De kolonie zal tegen juni aangroeien tot 60.000 bijen. Het gekwaak van de dieren wordt opgenomen en doorgestuurd naar het andere prieeltje in het park. Op basis van die geluidsgolven wordt er mist geproduceerd. Die mist zal er dus in principe elke dag anders uitzien. Bij vriestemperaturen valt de machine stil en wordt er geen mist meer gevormd. Het wordt dus een onvoorspelbaar kunstwerk. De omstandigheden in box zijn zo aangenaam mogelijk gemaakt, zodat de bijtjes in de fuik in de glazen box hun nest maken. Bovenaan de boxen zijn gleufjes gemaakt zodat de bijen uit de box kunnen op zoek naar nectar.

Luc Lannoy van de culturele raad is enthousiast. “Ik werk al vijf jaar mee aan dit project”, zegt hij. “Ik ben uiteindelijk zeer tevreden met het resultaat. Ik vind het fantastisch dat de kunstenaar gebruik maakt van bestaande elementen in het park. Zo worden de prieeltjes nog nuttig gebruikt.”

Een lokale imker kwam de bijna 20.000 bijen vrijdag lossen in de box. Het lijkt gevaarlijk maar uiteindelijk verliep alles zonder incidenten. De bijen toonden zich op geen enkel moment agressief en de klus was op amper een minuut geklaard. De kunstenaar Céleste Boursier-Mougenot was bij het bijzonder moment aanwezig. Hij zag dat het goed was maar wil momenteel nog geen interviews geven.

Het is nog wachten tot 15 juni op de officiële opening. Het kunstwerk kost de gemeente zo’n 60.000 euro.