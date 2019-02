VIDEO: KSA zegt leider Nico (18) vaarwel met honderden ballonnen Hans Verbeke

23 februari 2019

16u53 0 Wevelgem Leiders, leden, ouders en sympathisanten van KSA De Vlasbloem hebben zaterdagnamiddag aan de lokalen van de jeugdbeweging op indrukwekkende wijze symbolisch afscheid genomen van ‘leider Nico’. Enkele oranje en vooral ook honderden blauwe ballonnen - de kleuren van de jeugdbeweging - werden opgelaten.

Honderden mensen kwamen opdagen voor het afscheidsmoment dat meteen ook de normale zaterdagnamiddagactiviteit van KSA De Vlasbloem verving. Ook behoorlijk wat ouders, die meeleven met de getroffen jeugdbeweging en de familie van Nicolas Rogier, maakten hun opwachting. “Dat doet ons deugd”, zegt hoofdleider Siebert De Winter (22). “Nico was een bijzonder geliefde kerel maar toch staan we te kijken hoeveel mensen hier vandaag aanwezig zijn. De voorbije week is bijzonder heftig geweest, we kunnen het eigenlijk nog nauwelijks vatten dat Nico er niet meer is. Hij blijft voor altijd één van ons. KSA-er ben je niet voor even, dat ben je voor het leven. Als aandenken lieten we een mouwschildje ontwerpen, een ster met daarin zijn naam. Ieder van ons zal het op z’n hemd naaien.”

Boodschap voor leider Nico

Het symbolische afscheidsmoment begon met het KSA-gebed. Daarna verwoordde een leider wat leeft in de groep. Ook een leidster van KSA De Meiskes Wevelgem las een tekst voor. De aanwezigen kregen vervolgens elk een kaart waarop ze een boodschap konden schrijven voor leider Nico. De kaartjes werden nadien met een touwtje vastgemaakt aan een ballon. Toen die honderden ballonnen uiteindelijk werden opgelaten, weerklonk een spontaan applaus.