VIDEO. Jongeman met downsyndroom vliegt boven West-Vlaanderen: “Nee, ik ga niet neerstorten” Alexander Haezebrouck

21 maart 2019

11u20 0 Wevelgem Vanmorgen is de eerste piloot met het syndroom van Down opgestegen vanuit de luchthaven in Wevelgem om de zogenaamde ‘meridiaan van de trisomie’ af te vliegen. Piloot Oskar vliegt natuurlijk niet echt zelf, maar vestigt met de actie aandacht op de Wereld Downsyndroomdag.

Oskar (23) kwam vandaag even piloot spelen op de luchthaven van Wevelgem. “Neen, ik ga niet neerstorten”, zei hij vooraf. Oskar vliegt uiteraard mee met een gediplomeerde piloot. Het duo vliegt met een lange rode vlag over West-Vlaanderen waar de zogenaamde ‘meridiaan van de trisomie’ ligt. Deze loopt van Spiere-Helkijn tot Knokke-Heist. Oskar volgt daarmee een lijn op 3 graden en 21 minuten ten oosten van de nulmeridiaan van Greenwich, een verwijzing naar het syndroom van Down. De wetenschappelijk term daarvoor is trisomie 21.

Achter het vliegtuigje hangt een lang, rood spandoek, symbool voor een rode correctiestreep. “We willen mensen eens aan het denken zetten. Zijn mensen met het syndroom van Down dan niet perfect?”, vraagt Stef Thienpont zich af. Hij is actief bij vzw Konekt, waar ze werken met mensen met een beperking. “We spreken ons niet uit tegen of voor de NIP-test (de test die bij zwangerschap het syndroom van Down kan opsporen, red.), maar we stellen er ons wel grote vragen bij. Zo kennen we heel veel ouders die erg gelukkig zijn met hun kind dat het syndroom van Down heeft en ook mensen met het syndroom van Down zijn doorgaans gelukkig. Dat is eigenlijk het belangrijkste.”

Doorgeknipt

Op het moment dat het vliegtuigje over een gemeente vliegt, knipt het gemeentebestuur telkens een rode lint door. Zo laten ze zien dat er niks mis is met een beetje anders zijn. Op verschillende plaatsen vinden nog acties plaats. In Spiere-Helkijn maken 300 leerlingen een groot rood hart op een voetbalplein, ook in Knokke-Heist zal een groot hart gemaakt worden in het zand. Het vliegtuigje vliegt in één rechte lijn over Spiere-Helkijn, Zwevegem, Deerlijk, Waregem, Wielsbeke, Oostrozebeke, Tielt, Ruiselede, Beernem, Damme en Knokke Heist.

De performance van Oskar is een actie van verschillende organisaties om op de Wereld Downsyndroomdag aandacht te vragen voor mensen het syndroom.