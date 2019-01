VIDEO. 29 slangen zorgen voor onrust in appartementsblok in Wevelgem Eigenaar pareert kritiek Maxime Petit en Peter Lanssens

18 januari 2019

21u18 0 Wevelgem Sinds een paar weken is er animo onder de bewoners van Residentie De Gulle in de Kerkstraat in Wevelgem. Aanleiding is de aanwezigheid van 29 slangen op de vierde verdieping waar Nick Cloet woont. De buren zijn er niet over te spreken. “Als hij dan toch zo’n dierenliefhebber is, moet hij maar goudvissen houden.”

De gepensioneerde Eric Opsomer (69) van de eerste verdieping spreekt ons aan in de inkom van Residentie De Gulle en wijst meteen naar het geel blad op de deur. “Dankzij dat papiertje zijn we op de hoogte van de aanwezigheid van de slangen in dit gebouw”, zucht hij. Dat geel papiertje is een meldingsakte die nodig is wanneer je niet-giftige slangen in huis houdt. Wanneer er meer zijn dan 30 of wanneer er giftige exemplaren bij zitten, is er een klasse 2-milieuvergunning nodig. De buurtbewoners kunnen eigenlijk niets beginnen tegen de aanwezigheid van de slangen in hun gebouw. “Ah neen? Ik ga toch eens mijn licht opsteken bij de gemeente”, zegt Eric. “Ik weet dat andere inwoners dat ook van plan zijn. Het kan toch niet dat wij op voorhand niet wisten dat die beesten hier onderdak zouden krijgen? Slangen horen thuis in de brousse, niet in een woonomgeving. Mocht hij op de buiten wonen, dan zou ik het misschien nog ergens kunnen plaatsen. Maar hier toch niet? Als hij van dieren houdt, dan moet hij maar opteren voor goudvissen. Die leven ook in een aquarium”, zegt Eric ernstig.

“Als er ooit zo’n ding ontsnapt, dan is het kot hier te klein. Je weet ook nooit hoe de beesten reageren als ze zich in het nauw gedreven voelen. Die slangen moeten trouwens ook gevoederd worden. Je kan er dus op aan dat hier ook een resem muizen zitten. Let op, ik heb niets tegen de eigenaar. Ik ken hem trouwens niet goed, want hij woont hier pas zes maanden. Maar hij moet toch zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

Regenboogboas, boompythons en koningspythons

Nick Cloet (28) pareert de kritiek: “Die slangen zijn helemaal niet gevaarlijk, laat staan giftig. En zelfs als ze bijten, dan stelt dat niets voor”, zegt hij terwijl hij een paar kleine wonden toont op zijn duim afkomstig van één van zijn regenboogboas, boompythons, haakneuzen of koningspythons. “De beesten zijn nu jongvolwassen en worden maximaal 2 meter lang. En ontsnappen? Neen, dat is nagenoeg onmogelijk. Ze zitten allemaal achter slot en grendel en de onderkant van de deur van de kamer is dichtgemaakt zodat ze niet weg kunnen. Ik nodig de medebewoners zelfs uit om hier een kijkje te komen nemen. Ze zullen snel gerustgesteld worden. De slangen leven hier al 6 maanden en voor ik de meldingsakte uithing aan het raam van dit gebouw had niemand er zelfs weet van. Toch een teken dat ze geen last veroorzaken, hé? Ik ben trouwens niet van plan om er nog meer te houden. Ik heb de handen vol met deze 29 exemplaren. En een muizenplaag hoeven de buren ook niet te vrezen. De muizen zitten hier immers allemaal diepgevroren.”