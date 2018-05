Veroordeelde terreurverdachte ei zo na op vrije voeten 16 mei 2018

02u35 0

Een Waalse vrouw uit Wevelgem die onlangs veroordeeld werd in een terrorismedossier was gisteren ei zo na op vrije voeten.





De rechtbank ging in op de vraag van Molly B. (25) om voorwaardelijk vrij te komen, maar het federaal parket tekende beroep aan tegen die beslissing waardoor de jonge vrouw alsnog in de cel blijft. B. kreeg in februari 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat ze contact onderhield met terroristen. Ze chatte onder meer met een vrouw die betrokken was bij een verijdelde aanslag op de Notre Dame in Parijs. De rechtbank herkwalificeerde de feiten in het vonnis naar "aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf". Dat nieuwe wetsartikel werd onlangs evenwel vernietigd door het Grondwettelijk Hof, waardoor de advocaten van B. binnenkort aan de rechtbank zullen vragen om het vonnis in te trekken.





In afwachting van die vraag vroegen ze de rechtbank met succes om een voorwaardelijke vrijlating. Indien ook het vonnis tegen hun cliënt effectief wordt ingetrokken, moet het proces volledig worden overgedaan. Het federaal parket zal zich daar tegen verzetten.





(SDVO)