Vernieuwd Dorpsplein is af 27 april 2018

02u52 0 Wevelgem Het vernieuwde Dorpsplein in Gullegem is open.

"Gisteren werden versperringen weggehaald en werd alles nog eens proper geveegd", zegt schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V).





Het kruispunt van de Bankstraat, Poststraat, Peperstraat en Dorpsplein kreeg een nieuw wegdek in uitgewassen beton. De weg is er nu 6 meter breed, om de snelheid af te remmen en zwaar verkeer door het centrum te ontmoedigen. Het kruispunt is verder veiliger nu dankzij de aanleg van brede voetpaden, zebrapaden en fietssuggestiestroken. Er zijn ook fietsbeugels gezet. In de Poststraat is er eenrichtingsverkeer van kracht. De werken van 219.787 euro, die ruim een jaar geleden aanvatten, werden uitgevoerd door aannemer Tibergyn. (LPS)