Vermoeide bestuurder duikt in gracht

02 december 2018

Stefaan C. (37) uit Gullegem is zondagmorgen iets over vijf uur met zijn Volkswagen Amarok in de gracht beland. Dat gebeurde langs de Hondschotestraat in Gullegem, ter hoogte van het Q8-tankstation. De bestuurder was vermoeid en raakte daardoor van de weg. Hij liep lichte verwondingen op en verliet de plaats van het ongeval. Later kon de man geïdentificeerd worden.