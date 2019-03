Vandaal slaat tientallen grafzerken op nieuwe begraafplaats kapot Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

26 maart 2019

19u43 48 Wevelgem Op de Nieuwe begraafplaats langs de Moorselestraat in Wevelgem zijn tientallen grafzerken beschadigd. Het gaat vooral om herdenkingsplaatjes, bloempotten en foto’s van overledenen die werden kapot gemaakt. “We tillen hier heel zwaar aan”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

“We kregen maandag een melding binnen dat verschillende grafzerken op de nieuwe begraafplaats gevandaliseerd werden”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Het is moeilijk om er een getal op te kleven, maar het gaat toch om een groot aantal.” De meeste kapotte grafzerken bevinden zich op het grasveld aan het water. “Het lijkt wel iemand met een hamer doelbewust verschillende grafzerken kapot heeft geslagen”, vertelt een voorbijgangster. “Het is schandalig, wie doet nu zoiets?” Het gaat vooral om grafzerken waarvan de herdenkingsplaatjes, ingewerkte foto’s in glas, bloempotten en andere zaken errond doelbewust kapot werden geslagen. “We gaan alle families van de getroffen grafzerken verwittigen”, vertelt burgemeester Jan Seynhaeve. “We hebben eerder al wel eens problemen gehad op het de nieuwe begraafplaats, maar dan ging het meestal om kleine diefstallen. Wat nu gebeurd is, is nog een grote stap erger. De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaak. Naar ik verneem hebben ze ook al een duidelijk spoor naar de dader. Als we effectief weten wie het is, gaan we die persoon toch ook duidelijk maken dat zo’n zaken absoluut niet kunnen.” Vermoedelijk gaat het om een jongere die de vandalenstreken heeft aangericht.