Vandaal die 35 graven beschadigde, is amper 12 jaar oud VHS

27 maart 2019

17u35 0 Wevelgem De vandaal die maandagavond op het kerkhof van Wevelgem op grote schaal vernielingen aanrichtte aan graven en ornamenten, zou amper twaalf jaar oud zijn. Zijn ouders zullen allicht voor de schade opdraaien.

De knaap handelde meer dan waarschijnlijk alleen en sloeg maandagavond in het donker toe. Hij beschadigde in totaal liefst 35 graven. Gedenksteentjes en foto’s van overleden Wevelgemnaars werden kapotgeslagen, sierstukjes belandden in een nabijgelegen vijver, bloemvazen moesten eraan geloven. De verontwaardiging en het onbegrip zijn groot. De moeder van de dader kwam intussen al naar de begraafplaats om zich bij de benadeelde familieleden van overledenen te verontschuldigen voor de wandaden van haar zoon.

