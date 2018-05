Vanaf vrijdag nieuwe werken op E403 03 mei 2018

De derde fase van rioleringswerken op de autosnelweg E403 in Wevelgem start. Waardoor het verkeer zich vanaf vrijdag 4 mei moet aanpassen.





Verkeer uit de richting van Brugge rijdt via een doorsteek op twee versmalde rijstroken richting Doornik. Richting Brugge gaat het ook over twee versmalde rijstroken. Er worden tijdens de spitsuren files verwacht omdat de rijstroken amper 2,5 meter breed zijn in de tunnel onder de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De oprit in Wevelgem richting Brugge blijft dicht. Ook de oprit van de E403 komend van de A19 van Ieper richting Doornik is dicht, aan het klaverblad in Moorsele. Omrijden kan via de drie lussen van het klaverblad. De afrit in Wevelgem richting Doornik is eveneens dicht. Omrijden doe je via het op- en afrittencomplex in Aalbeke en zo terug naar de afrit in Wevelgem richting Brugge. Deze fase duurt tot eind september. (LPS)