Van voedselpakketten naar sociale kruidenier 14 april 2018

Het uitdelen van voedselpakketten lijkt niet meer van deze tijd. Begin dit jaar opende de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk al de sociale winkel Potpourri. Kwetsbare gezinnen kunnen er kiezen uit verschillende producten zoals in een gewone supermarkt, maar dan veel kleinschaliger. Ook in Wevelgem hebben ze dat ondertussen begrepen. Voormalig OCMW-raadslid Joachim Naert (N-VA) ijverde hiervoor al in 2013. Het huidige gemeenteraadslid Naert is blij dat het OCMW vandaag stappen zet richting sociale winkel. "In 2013 steunden alle partijen mijn voorstel, maar het voorstel bleef jaren een lege doos. In de laatste OCMW-raad werden nu toch de eerste stappen gezet naar de effectieve omvorming naar een sociale kruidenier. Het zal wel nog even duren, maar ik ben blij dat de eerste stappen gezet zijn", aldus Naert. (XCR)