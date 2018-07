Van draaien in jeugdhuis naar topfestival in Hongarije 05 juli 2018

Ze leerden de kneepjes van het vak in jeugdcentrum Ten Goudberge, nu staan ze alle drie samen op het Hongaarse Balaton Sound, een van de grootste festivals van Europa. Dj's Mathias Vandenberghe (31) en het duo Ward Hoorens (25) en Lander Durnez (25) treden er morgen op. Onder hun artiestennamen dj Maddi en dj-duo Growzy mogen ze plaatjes draaien voor 80.000 aanwezigen. "Eén van de dertien podia wordt er enkel door Belgische artiesten ingepalmd, in samenwerking met het weekblad Humo", vertelt Mathias Vandenberghe.





Meteen naar Werchter

"Het is uniek dat wij de kans krijgen om daar na elkaar te spelen. Ik werk als dj voor marketingconcern Red Bull, vooral in de snowboard-scene. Zo kwam ik in het vizier van de organisatoren van het Balaton Sound Festival. Ik heb hen aangeraden om ook mijn twee vrienden van het dj-duo Growzy uit te nodigen, omdat ook zij heel toegankelijke muziek maken en er altijd honderd procent voor gaan. Het is verder leuk dat we alle drie de kneepjes van het draaien in jeugdcentrum Ten Goudberge in Wevelgem leerden", aldus Mathias Vandenberghe. Ze reizen na hun optreden in Hongarije meteen naar ons land terug, want ze spelen op zondag 8 juli ook samen op de vip-camping Rockvillage op het festival Rock Werchter. De dj-vrienden dragen er hun steentje bij om een Ibiza-sfeertje op te wekken. (LPS)