Vader loopt 250 kilometer om lotgenoten Axelle te helpen DOCHTERTJE (11 MAANDEN) LIJDT AAN ZELDZAME AFWIJKING

02u44 0 Henk Deleu Julie Adyns , Loic Guéri , Axelle David en Mitch David, die 250 kilometer zal lopen om geld in te zamelen, zodat hij een vzw kan oprichten voor ouders van kinderen met het cri-du-chatsyndroom. Wevelgem Mitch David uit Wevelgem trekt opnieuw zijn loopschoenen aan. Dit keer voor een goed doel dat hem héél nauw aan het hart ligt. Zijn dochtertje Axelle (11 maanden) lijdt aan een zeldzame genetische afwijking, en hij wil samen met zijn vrouw Julie Adyns een vzw oprichten voor lotgenoten.

Axelle werd vorig jaar in februari geboren. Ze heeft een zeldzame chromosoomafwijking, het





cri-du-chatsyndroom.





"Dat zorgt voor een mentale en lichamelijke achterstand", leggen mama Julie en papa Mitch uit. "Zo kan ze op dit moment enkel nog maar rollen. Het is afwachten wat de toekomst brengt, maar stappen en praten wordt moeilijk. Mentaal zal ze nooit ouder worden dan 3 jaar."





Mitch, een militair, nam in 2015 deel aan de Marathon des Sables in Marokko. In die wedstrijd wandelen deelnemers 6 dagen aan een stuk in de ondraaglijke hitte in de woestijn.





Met zijn deelname zamelde hij centen in voor het Kinderkankerfonds, zo'n 3.000 euro. Eind 2016 deed hij mee aan 100 Miles for Life, waarbij ultralopers een afstand van 168 kilometer lopen voor de goeie doelen die Music For Life uitkiest.





Vorig jaar was dat onder meer Somival, de organisatie voor sporters met een beperking.





"Ik had begin vorig jaar al het idee om een gelijkaardige straffe toer uit te halen voor het goede doel, maar door de problemen met Axelle belandde die ambitie in de frigo", legt Mitch uit.





"Nu we zelf met een tegenslag te kampen hebben, heb ik besloten er opnieuw werk van te maken." Mitch zal in maart deelnemen aan de Legends Trails, een slopende race van 250 kilometer, in de streek van Houffalize. Het goeie doel waar Mitch zijn actie aan wil linken, was heel snel gekozen. "Mijn vrouw en ik starten met een vzw voor lotgenoten. We hebben heel wat plannen, maar daar hebben we uiteraard geld voor nodig. Zo willen we geregeld activiteiten organiseren waar ouders van kinderen met dit syndroom elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen omdat het deugd doet om te horen dat je niet alleen bent, maar ook omdat lotgenoten elkaar veel info en tips kunnen geven. Op dit moment moet je als ouders alles eigenlijk zelf uitzoeken. We willen op termijn ook een website uitbouwen, waar alle info verzameld wordt, en waar je bijvoorbeeld ook zaken kan uitlenen."





Het lijkt wel extra pijnlijk dat net diegene die zich in het verleden voor verschillende goeie doelen inzette, nu zelf geconfronteerd wordt met een dergelijke beproeving.





"Ik zie het niet zo", zegt Mitch. "Uiteraard was dit een zware dobber voor ons gezin, en we hebben ook wel diep gezeten. Maar eigenlijk is dat vooral omdat onze dromen aan diggelen werden geslagen door deze ziekte, niet die van Axelle. Axelle zal altijd een gelukkig kind zijn, zonder kopzorgen, en daar trekken we ons aan op."