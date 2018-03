Unizo pleit voor minder-hinder-coördinator 27 maart 2018

Unizo bezorgde een memo met lokale ondernemersprioriteiten aan politieke partijen, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.





Meest opvallend: Unizo pleit in de volgende legislatuur van 2019-2024 voor de komst van een minder-hinder-coördinator. Want het verkeer slibt dicht in Wevelgem, waardoor je bij wegenwerken vaak meteen files hebt, wat nefast is voor handelszaken. Unizo wil geen coördinator voor Wevelgem alleen, maar voor de regio. "Die persoon adviseert aan steden en gemeenten, bewaart het overzicht van welke wegenwerken wanneer plaatsvinden en kan die werken zo beter op elkaar laten afstemmen, want nu werken mobiliteitsdiensten van steden en gemeenten te weinig samen. Laat de communicatie naar ondernemers toe ook altijd opnemen in het bestek", zeggen Unizo-voorzitters van Wevelgem en Gullegem Robbie Vandenbroucke en Aaron Serrus. Ook opvallend: Unizo vraagt om de kernen van Wevelgem, Gullegem en Moorsele doordacht af te bakenen en te koppelen aan een stelsel met bijvoorbeeld verhuis-, renovatie- en samenvoegpremies. "Betrek er eigenaars en ondernemers in", klinkt het. "En schakel om naar meer gezelligheid, groen en beleving in kernen." Unizo pleit verder om de dienst lokale economie in de toekomst te versterken. (LPS)