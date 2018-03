Twintiger stalkt lerares na liefdesrelatie 29 maart 2018

02u54 0 Wevelgem Een 24-jarige jongeman uit Wevelgem mag geen contact meer hebben met zijn toenmalige lerares waarmee hij ruim drie jaar een relatie had. De twintiger stond terecht voor stalking en riskeert één jaar cel.

Halsoverkop verliefd op zijn lerares PAV. Dat was Mathias D. overkomen toen hij vier jaar geleden in het Kortrijkse PTI zijn zesde jaar volgde. De liefde bleek ook wederzijds want er startte een relatie, eerst in het geheim, daarna zonder geheimdoenerij. Of toch wel op het einde, want na ruim drie jaar samen te zijn, bleek de lerares iemand anders te hebben, waarna ze de relatie verbrak. Dat gebeurde in november vorig jaar.





Voor Mathias D. het startsein om eens in haar slaapkamer en aan de woning van haar nieuwe vriend op te duiken, banden lek te steken, een gedichtje tussen de autowissers te stoppen,...





Twintigtal pv's

Telkens stapte zijn ex naar de politie en werd een pv opgemaakt, een twintigtal in drie maanden tijd. Mathias D. werd door het parket zelfs op de vingers getikt. Het kwam ei zo na tot een aanhouding, maar daar ontsnapte hij aan op voorwaarde dat hij zijn ex met rust zou laten.





"Hij was smoorverliefd en kapot van het einde van de relatie", klonk het bij advocaat Thomas Vandemeulebroucke.





Overspel

"Hij wou haar geen kwaad doen, de liefde druipt van dit dossier. Vroeger was overspel een verschoningsgrond, nu niet meer. Maar de gevoelens na bedrog zijn daardoor niet anders dan vroeger. Hij heeft spijt en een nieuwe vriendin."





Sinds halfweg januari zijn er geen klachten meer. "Al wat ze wil is rust en bescherming", klonk het aan de kant van het slachtoffer. "Geen praatjes meer."





De zaak gaat op 30 mei verder. Mathias D. vroeg er zonder straf vanaf te komen, maar heeft geen problemen met begeleiding of een langer contactverbod. (LSI)