Tweede Hexia cyclocross Gullegem overtreft alle verwachtingen: Taart, bier en héél veel ambiance

05 januari 2019

20u23 0

Een droomscenario voor de organisatie van de Hexia cyclocross. Mathieu van der Poel pakte er met veel bravoure zijn 100ste profzege, het toeschouwersaantal verdubbelde bijna en de ambiance zat er van meet af aan goed in. “En we kunnen nog groeien”, maakt voorzitter Stijn Tant zich sterk.

De voorverkoop van tickets liet al vermoeden dat de tweede cyclocross aan de Heulebeek weer een schot in de roos zou worden. “Maar met meer dan 6000 toeschouwers zijn alle verwachtingen toch overtroffen”, glunderde voorzitter Tant na de race. “Het plafond is echter nog niet bereikt, zeker niet als we in de komende edities nog meer toppers naar hier halen. Onze cross krijgt steeds meer weerklank in het circuit en dat maakte dat bijvoorbeeld Loes Sels bij de dames hier absoluut aan de start wilde komen.”

Mathieu van der Poel heeft de manche in Gullegem na één deelname ook al in de armen gesloten. Na zijn relatief eenvoudige 100ste profzege en de daarbij horende taart gooide de Nederlander met bloemen naar de organisatie: “Wow, wat een ambiance hier. Dat kom je toch niet meer al te vaak tegen. Zeker voor herhaling vatbaar.”Al had hij ook nog een tip voor de bouwer van het parcours. “Met iets minder bochten zou het minstens even leuk zijn”, liet hij met een knipoog noteren.

Alle aanwezigen genoten van de sfeer rond het parcours. Ook Marijke Dewolf die pal aan de aankomstlijn woont. Zij verzamelde wat buurtbewoners voor een feestje voor de garagepoort. “Met cava, bier en croque monsieurs. We zitten eigenlijk gegijzeld op deze wedstrijddag want de straat is afgesloten. We maken er toch het beste van. Eigenlijk droomden we stiekem van gratis viptickets maar het is er niet van gekomen. Volgend jaar kennen we misschien meer geluk.”

In de viptent kon je op de koppen lopen. Met 350 middageters werd de keuken omgetoverd tot een waar zenuwcentrum. ’s Avonds passeerden bijna 1000 gasten aan het buffet. Traiteur Vincent Lemahieu zag soms sterretjes al bracht hij alles met zijn 20-koppig team tot een mooi eind. “We waren goed voorbereid en dan is de helft van het werk al gedaan. Vorig jaar serveerden we nog stoofvlees, nu scoorden we met varkenshaasje culinair nog beter.” Dat bevestigde Dirk Hugelier uit Gullegem die met de collega’s van bedrijf C-metal uit Herseaux aan tafel schoof. “Een serieuze upgrade ten opzichte van vorig jaar”, weet hij. “We kunnen alleen maar hopen dat onze baas hier opnieuw sponsort want voor ons is dit een gedroomd nieuwjaarsfeest.”

Buiten het vipdorp ontmoetten we al een uur voor de start van de mannencross Karel Van Gucht en vrouw Monique De Roover op de eerste rij van het parcours. “Ik ben fan van van der Poel en mijn vrouw supportert voor Thijs Aerts. En toch slapen we nog steeds samen”, schatert hij het uit. “Normaal moest ik vandaag forfait geven, maar de 100ste zege van mijn idool mocht ik gewoon niet missen.” En Karel zou het zich niet beklagen: “Zoveel enthousiasme hier en zo’n overrompeling. Dat had ik vooraf niet gedacht.Een echte meerwaarde voor het crosswereldje.”

Het feestje ging na de overwinning van van der Poel gewoon verder in de diverse tenten. Het bier vloeide er rijkelijk, de beentjes werden volop gestrekt en er wordt al reikhalzend uitgekeken naar de volgende editie van een cross die alles heeft om een begrip te worden in het milieu.