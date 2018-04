Twee nieuwe speelzones geopend 21 april 2018

02u53 0 Wevelgem Aan de Meiweg in Gullegem is gisteren een groenzone met een speels karakter geopend.

De groenzone heeft namelijk enkele heuveltjes en een zitkuil. De gemeente liet er verder onder impuls van schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V) rotsblokken om op te spelen en te rusten, boomstammen, houten trapjes en een picknicktafel plaatsen, terwijl bestaande kastanjebomen voortaan als klimboom kunnen gebruikt worden.





De speelzone ligt naast De Gulleboom en is met een kindvriendelijk pad met de basisschool verbonden. Ook gisteren werd aan de Hoge Akker op de Kapelhoek in Wevelgem een herwerkte speelzone geopend.





Het centrale trapveld bleef er. Wie de speelzones vrijdag bezocht, kon er ook zijn of haar fiets laten labelen.





(LPS)