Twee nieuwe handelszaken in centrum

Het centrum van Wevelgem heeft er in één klap twee handelszaken bij: Chocoladezaak 'Chocolat' en 'Broodjeszaak Babs', allebei in de Vanackerestraat. Dat betekent meteen een nieuwe invulling voor twee leegstaande panden. "Globaal genomen valt het goed mee met de leegstand in onze gemeente", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). "Er sluiten nu en dan wel eens zaken in onze gemeente, maar de meeste van die panden krijgen relatief snel een nieuwe invulling. Aangezien we de kleinhandel beschouwen als een onderdeel van een gezonde kern, doen we dan ook inspanningen om die te steunen. Zo werken we momenteel aan een vestigingspremie waarbij nieuwe zaken in onze centra financiële ondersteuning krijgen bij de opstart." (JME)