Twee gewonden bij botsing 16 maart 2018

In de Menenstraat in Wevelgem raakten woensdagavond twee bestuurders gewond na een ferme botsing op een kruispunt.





Een Citroën Berlingo die uit de richting van Menen kwam wou een zijstraat van de Menenstraat inslaan, maar merkte een andere auto te laat op.





Het kwam tot een botsing waarbij beide bestuurders gewond raakten en afgevoerd werden naar het ziekenhuis. Ook beide auto's raakten zwaar beschadigd. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren in de Menenstraat. (AHK)