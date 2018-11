Twee gewonden bij botsing tussen auto en truck 07 november 2018

Op het kruispunt van de Secretaris Vanmarckelaan met de Ceasar Gezellestraat in Moorsele botsten gisterenmorgen omstreeks 11.30 uur een vrachtwagen en een auto met elkaar. De bestuurder van de Ford Focus, Philippe P. (51) uit Ledegem, werd met een hoofdletsel afgevoerd. De bestuurder van de vrachtwagen, Ognyan A. (46) uit Gent, raakte gewond aan het been. Beiden werden afgevoerd naar de spoeddienst van het AZ Delta in Menen. Vermoedelijk negeerde één van hen de voorrang van rechts waardoor het ongeval gebeurde. Beide bestuurders konden zelf uit hun voertuig stappen. Vooral de Ford liep zware schade op. Door het ongeval was de Secretaris Vanmarckelaan een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. (AHK)