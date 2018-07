Trucker bestolen bij Lidl 30 juli 2018

Een vrachtwagenbestuurder werd vrijdagavond iets voor zeven uur bestolen toen hij heel even z'n trekker had verlaten. Dat gebeurde aan de loskade van het Lidl-warenhuis langs de Kortrijkstraat in Wevelgem.





Toen de man even de winkel was binnengegaan en weer naar buiten kwam, zag hij een man die uit de richting van zijn trekker kwam en zich verdacht gedroeg. Iets later stelde de trucker vast dat uit zijn cabine twee gsm-toestellen en tien euro was gestolen. De toegesnelde politie zocht in de omgeving nog tevergeefs naar de dader. (VHS)