Trio na zeven jaar terecht voor Boemel-vechtpartij 23 juni 2018

Drie twintigers moesten zich meer dan zeven jaar na een vechtpartij op de jaarlijkse Boemel op het Gullegemse carnaval voor de rechter verantwoorden. Een zware straf riskeren ze na al die jaren niet meer maar bij een veroordeling zullen ze wel moeten opdraaien voor de duizenden euro's schade die twee gewonde slachtoffers opliepen. Een van de slachtoffers liep een gebroken sleutelbeen op en klaagt nog altijd over ongemakken. Jens N. (28) uit Menen wordt aanzien als grootste amokmaker. Hij bekende ook, maar wil niet alleen opdraaien voor de schade. Twee medeverdachten vroegen de vrijspraak. De zaak sleepte zo lang aan omdat het lang wachten was op de conclusies van de aangestelde gerechtsdokter over de verwondingen van de slachtoffers. Vonnis op 3 oktober.





(LSI)