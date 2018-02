Tot 15 maanden cel voor inbraak in Carrefour 28 februari 2018

Drie Fransen en een Spanjaard zijn veroordeeld tot celstraffen van tien tot vijftien maanden omdat ze in de nacht van 17 op 18 augustus vorig jaar een inbraak pleegden bij warenhuis Carrefour Market langs de Kortrijkstraat in Wevelgem.





Een vierde Fransman werd vrijgesproken voor die inbraak. Allen zitten ze al zes maanden in de cel maar wellicht zullen ze die nu snel kunnen verlaten. Iets voor drie uur 's nachts trok het luid alarm van het warenhuis in het centrum van Wevelgem de aandacht van een politiepatrouille. Via het dak bleek er ingebroken. De daders gingen er met 235 pakjes sigaretten, sigaren, roltabak, chips, twee flessen vodka en een boormachine vandoor. De politie kon vijf verdachten, vier Fransen en een Spanjaard, klissen. Toch bleef het vijftal tijdens het onderzoek ontkennen. De broers H. bekenden uiteindelijk toch. Volgens hen was de inbraak niet gepland maar wilden ze nog wat proviand inslaan voor een feestje. Moussa H. liep in Frankrijk en België al twaalf veroordelingen op, één zelfs tot vier jaar cel. Samen met zijn broer en Djemal B. liep hij vijftien maanden effectieve celstraf op. De Spanjaard uit het gezelschap kwam er met tien maanden vanaf, een vierde Fransman werd vrijgesproken. (LSI)