Toegang industriezone Wevelgem-Zuid afgezet door actievoerders Joyce Mesdag

13 februari 2019

08u17

Zo’n 40-tal vakbondsleden van ACV en ABVV zetten al van voor 8 uur deze morgen de toegangsweg tot industriezone Wevelgem-Zuid af, ter hoogte van de Vlamingenstraat. Wie te voet of met de fiets door wil, wordt doorgelaten, maar wagens komen er niet in. Gevolg: iedereen parkeert zich op de (snel vollopende)parking van de winkels vlakbij, en probeert te voet zijn weg naar het werk verder te zetten. Onder meer de werkwillige werknemers van de bedrijven Alpro en Recticel Insulation worden het op die manier lastig gemaakt vandaag. “Maar wie wil gaan werken, laten we gewoon door”, klinkt het. Dat er vandaag weinig plaats zal zijn op de parking van de winkels vlakbij, beseffen de actievoerders. “Maar als ze zelf zouden dicht blijven, zou er geen probleem zijn, he.”