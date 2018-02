Tijdelijke koffiebar in station in afwachting van echte werk 13 februari 2018

03u04 0 Wevelgem Johan Pardo is in het stationsgebouw van Wevelgem een pop-upkoffiezaak gestart. Hij heeft, samen met zijn vrouw Nele Leys, het stationsgebouw gekocht om er eind dit jaar zowel hun bestaande kaaszaak Mi Kaaza als een nieuwe koffiebar in onder te brengen.

"Intussen zijn de werken gestart in het deel waar nog een tijdje een restaurant gehuisvest is. Vroeger woonde de stationschef daar", legt Johan uit. "De bedoeling is dat dat deel voor de feestdagen klaar is. In dat deel komt zowel Mi Kaaza van Nele als de koffiezaak die ik zal uitbaten. Aan de andere kant van het gebouw zullen we onze woning inrichten, en op termijn ook nog een feestzaaltje/degustatieruimte inrichten."





In de ruimte waar de loketten zich tot 2013 bevonden, naast de toekomstige echte koffiezaak dus, is Johan nu met een pop-upkoffiezaak gestart. "Ik ben nog actief als zelfstandig installateur van liften, een activiteit die ik de komende maanden zal afbouwen. Voorlopig is de pop-up daarom enkel open op vrijdag, zondag en maandag. Op maandag en vrijdag vanaf 6 uur, op zondag vanaf 7 uur." Je kan er terecht voor een koffie en een stukje taart, maar ook voor een eenvoudig ontbijt. "Ook take-away, omdat we wat willen mikken op de pendelaars. Met onze pop-up willen we mensen wat warm maken voor de komst van onze zaak, en meteen ook zelf testen of het concept aanslaat." Wie denkt dat voorbijrazende treinen de nachtrust van het koppel zullen verstoren, mag op twee oren slapen. "De muren zijn heel dik, soms staat er plots een trein in het station zonder dat we die hebben horen aankomen." (JME)