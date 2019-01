Tientallen automobilisten terecht voor negeren snelheidsbeperking aan wegenwerken LSI

17 januari 2019

16u27

Bron: LSI 0

Tientallen automobilisten moeten zich voor de politierechtbank van Kortrijk verantwoorden omdat ze tijdens de wegenwerken aan de E403 in de buurt van de tunnel in Wevelgem de snelheidsbeperking negeerden. Donderdag passeerden een twintigtal overtreders de revue, op latere zittingen volgen er nog. Tijdens de wegenwerken gold een snelheidsbeperking van 70 km/u op de versmalde rijstroken. Maar heel wat automobilisten merkten de borden niet op of stoorden zich niet aan de beperking. Eén voor één kregen ze donderdag een rijverbod van acht dagen en een boete van 320 euro. Zij konden begin januari 2018 bij snelheidscontroles langs de werfzone geflitst worden. Ook een vertegenwoordiger die pleitte dat hij al 43 jaar als vertegenwoordiger op de baan was zonder overtredingen. Dat bleek bij nazicht van zijn strafregister toch niet helemaal te kloppen. Jaren terug liep hij drie keer tegen de lamp. In sommige gevallen ging de politierechter er mee akkoord dat het rijverbod enkel tijdens de weekends uitgezweet diende te worden.