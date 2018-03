Texas Hout en Bouwmarkt wordt Hubo 31 maart 2018

03u13 0

Texas Hout en Bouwmarkt in de Kortrijkstraat (N8), aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, houdt tot





22 april een uitverkoop op het assortiment, met kortingen van 21 procent. Texas wordt namelijk overgenomen door de Belgische keten Hubo. Zo komt er na 30 jaar een einde aan het familiebedrijf Texas, dat in de streek tot een belangrijke verdeler van doe-het-zelfmaterialen voor particulieren en aannemers uitgroeide. "Onze veertien personeelsleden blijven allemaal in dienst bij Hubo", verzekert zaakvoerder Marc Gheysen. "Wij vallen zelf terug op onze liefde voor hout en schrijnwerk. We gaan namelijk een houthandel en professionele schrijnwerkerij uitbouwen in de Zuidstraat 7, met als naam Woodcenter", aldus Marc Gheysen. De klanten van Texas Hout en Bouwmarkt, straks dus Hubo, moeten de eerste maanden geen ingrijpende veranderingen verwachten. (LPS)