Terreinwagen in gracht langs snelweg 26 november 2018

02u23 0

Langs de E403 in Moorsele (Wevelgem) is vrijdagavond rond 20.30 uur een terreinwagen Audi in de gracht naast de snelweg E403 beland.





De wagen reed van Roeselare richting Doornik en kwam net voor de verkeerwisselaar in Moorsele in aanraking met een andere wagen. De automobiliste verloor verder de controle over het stuur en ging rechts van de snelweg het struikgewas in. De wagen kwam met de neus naar beneden tot stilstand in de gracht. De automobiliste kon zelf uit de wagen stappen en vluchtte via een preiveld zelfs weg. Aan de secundaire weg aan het einde van de akker hield ze evenwel halt.





Een toegesnelde ambulance diende haar de eerste zorg toe en bracht haar naar het ziekenhuis. (LSI)