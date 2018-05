Terrassen blijven langer staan 09 mei 2018

Horecabazen mogen hun terrassen langer laten staan in Wevelgem. "Dat is voortaan van 1 maart tot en met 15 december, in plaats van 1 april tot 30 september", zegt schepen van Middenstand Marie De Clerck (CD&V).





"En een terrasvergunning zal nu vijf jaar geldig zijn in plaats van een jaar. We verminderen zo de administratieve last voor de terrasuitbaters. Er zijn wel enkele specifieke regels wat betreft de aankleding van een terras.





Windschermen en parasols moeten een neutrale kleur hebben, parasols moeten hetzelfde kleur hebben en per terras is één type tafels en stoelen toegestaan, uit duurzaam materiaal. Een vergunning aanvragen kan online, via de gemeentelijke site." (LPS)