Terecht voor belaging maar opnieuw samen met slachtoffer 05 april 2018

Een 40-jarige man uit Wevelgem moet zich voor de rechter verantwoorden voor belaging van zijn ex, maar is intussen opnieuw samen met het slachtoffer. Joeri V. drong na een breuk met zijn partner in september vorig jaar binnen in haar woning, wachtte haar op, bonkte op de deur en stuurde bedreigende sms'jes. Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van acht maanden voor de belaging. V. heeft al tal van veroordelingen op zijn kerfstok en vloog door de klachten over de belaging opnieuw in de cel. Die mocht hij onlangs verlaten. Hij keerde terug naar zijn ex. Aan de rechter vroeg hij een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 18 april. (LSI)