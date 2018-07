Ten Goudberge ligt weer even aan het strand 28 juli 2018

JC Ten Goudberge organiseert komend weekend een Beachweekend. Traditiegetrouw lieten de jongeren een berg zand aanrukken om het jeugdhuis in een strand om te toveren. Vandaag is er onder meer een beachvolleybaltornooi en een beachparty, op zondag is er een wedstrijd kubben. (JME)