Tegelspecialist Impermo komt aan luchthaven 06 juni 2018

Impermo, die tegels, natuursteen en parket aanbiedt, heeft een nieuwe vestiging geopend in de Kortrijkstraat 305 (N8), vlak bij de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Impermo heeft ook toonzalen in Sint-Truiden, Wetteren, Antwerpen, Geel, Sint-Pieters-Leeuw en Oostende. Voor eindereeksartikelen aan scherpere prijzen kan je in Impermo Outlets in Waregem en Hasselt terecht. Info: www.impermo.be/wevelgem. (LPS)