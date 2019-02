Te weinig pleeggezinnen? Gemeente Wevelgem

zoekt mee en verdient label Alexander Haezebrouck

27 februari 2019

19u23 0 Wevelgem Wevelgem mag zich nu een pleegzorggemeente noemen, als eerste in de streek. “Dat wil zeggen dat de gemeente actief meezoekt naar pleeggezinnen”, zegt directeur Pleegzorg West-Vlaanderen Nathalie Dessein. Pleegzorg kan de hulp gebruiken, want de wachtlijsten voor pleegkinderen worden steeds langer in West-Vlaanderen.

“We hebben 200 kinderen op de wachtlijst in West-Vlaanderen en het wordt steeds moeilijker om pleeggezinnen te vinden om hen op te vangen”, zegt directeur Nathalie Dessein van pleegzorg West-Vlaanderen. “Als een gemeente dan samen met ons actief wil zoeken naar pleeggezinnen, zijn we daar altijd enorm mee geholpen. Wevelgem gaat ook onze acties ondersteunen en zoekt mee naar accommodaties voor infoavonden of verspreidt onze acties tot bij de juiste doelgroep in hun gemeente.”

Veel steun

Dat pleegouder zijn erg veel engagement vereist, getuigen ook Agnes Bruneel (64) en haar man Noël Stockman (67) uit Moorsele, die als pleegouders optreden voor hun kleinkinderen van 16 en 13 jaar. “ We doen dat met veel liefde natuurlijk, maar op onze leeftijd is dat niet altijd gemakkelijk”, vertelt Agnes. “Ik had me mijn pensioen toch anders voorgesteld. Gelukkig hebben we veel steun gehad van pleegzorg, ook financieel. Want wij moeten rondkomen met een klein pensioentje. Onze grootste motivatie is natuurlijk dat het voor onze kleinkinderen is.” West-Vlaanderen telt ondertussen acht pleegzorggemeenten. Tielt, Oostende, Oudenburg, Houthulst, Torhout, Wielsbeke en Roeselare hebben het label ook. Lendelede en Bredene staan op de planning. Wevelgem telt 27 pleeggezinnen, 35 pleegkinderen en 4 pleeggasten, dat zijn volwassenen met een beperking.