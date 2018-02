Swingpaleis is nieuwigheid op Carnavalsfeesten 01 februari 2018

02u41 0

De Orde van de Vlaskapelle maakt zich op voor een nieuwe reeks carnavalsactiviteiten. Nieuw dit jaar is de avond 'Swingpaleis', op zaterdag 10 februari. 10 bekende Gullegemnaren nemen het daarin -net zoals in het gelijknamige tv-programma - tegen elkaar op in een avond die bol staat van de muziek. "Het publiek wordt zoveel mogelijk betrokken", zegt voorzitter Christophe de Caesteker.





Tussen de panelleden vinden we onder meer schepenen Lobke Maes en Mathieu Desmet, Nele Verweider van Den Osse, Anke Descamps van de KSA Grietjes, Diederik Hanssens van de Gouden Bank. Het hoogtepunt is ook dit jaar weer de carnavalsstoet, die dit jaar aan de 45ste editie toe is. Daar doen maar liefst 46 groepen aan mee.





De festiviteiten worden traditiegetrouw met een openingsreceptie ingeluid, komende vrijdagavond. Nu zaterdag is er kindercarnaval om 14 uur, met Clown Rocky, de verkiezing van het kinderprinsenpaar en een spetterende kinderdisco als afsluiter.





's Avonds is er de verkiezing van de 47ste Prins Carnaval. Er zijn drie kandidaten: Mathieu Coopman (47), Maxim Debrabandere (21) en Mathieu Van Landuyt (35). Maar ook volgende week valt van alles te beleven: woensdag 7 februari is er 'seniorencarnaval', met sketches, zang- en dansnummertjes gebracht door leden van de Orde. Er wordt ook een seniorenprinsenpaar verkozen.





Vrijdag 9 februari worden alle kinderen uitgenodigd om mee te paraderen in de kindercarnavalsoptocht, 's avonds kunnen de volwassenen de bloemetjes buiten zetten in de Boemelnacht. Zaterdag 10 februari is er naast het Swingpaleis ook Kidsfuif. De Valentijnswandeling en de Revue sluiten de carnavalsfestiviteiten af.





Alles gaat door op de verwarmde tent op het marktplein. (JME)