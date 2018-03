SV Wevelgem City A-BL. Otegem 1-0 05 maart 2018

Tien minuten vóór tijd viel de beslissing toen de bezoekende defensie zich verkeek op een vrijschop van invaller Raes waardoor de bal voor de voeten van Santelé belandde. In de slotminuten lieten zowel De Leersnijder als Hermans na om de bezoekers helemaal uit te tellen. Kort vóór de 1-0 had goalie Deman de enige bezoekende kans, een kopbal van Mercier, uit zijn doelvlak geranseld. In de eerste helft kon Wevelgem uit een resem kansen niet scoren. Van Wassenhove opende de match op het kwartier. De Leersnijder breide er na een individuele actie met een poging op de paal een vervolg aan. Eenzelfde lot was een poging van Van Wassenhove beschoren, terwijl Hermans tussendoor naast besloot. Ook na de pauze stond het vizier van Hermans, Lavens en De Leersnijder niet op scherp. Dat van Santelé wel.





Doelpunt: 80' Quentin Santelé (1-0). (BPW)