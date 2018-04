Straten krijgen zebrapadverlichting 27 april 2018

De gemeente Wevelgem investeert in zebrapadverlichting met detectie, om de veiligheid van voetgangers te verbeteren. Er komt zebrapadverlichting in de Lauwestraat, ter hoogte van de Deken Jonckheerestraat, en in de Lode De Boningestraat, ter hoogte van de Hoogstraat. "Zodra een camera een of meerdere voetgangers detecteert, beginnen de in het zebrapad geplaatste ledlampjes te knipperen, waardoor de overstekende voetgangers meer opvallen", zegt schepen van Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V). Het plaatsen kost 50.000 euro. De timing staat nog niet vast, de gemeente gaat nu eerst op zoek naar een leverancier. Wevelgem heeft al zebrapadverlichting in de Overheulestraat in Moorsele en de Hugo Verriestlaan en Schuttershoflaan in Gullegem. (LPS)