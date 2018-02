Straf met uitstel voor zwaar partnergeweld 08 februari 2018

Een veertiger uit Wevelgem heeft achttien maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor het slaan van zijn vriendin. Het was één van de jonge kinderen van het slachtoffer die de politie kon verwittigen. Christof B. en zijn vriendin waren op 8 januari vorig jaar enkele maanden samen toen het volledig fout liep bij een discussie in de woning van de vrouw in Roeselare. De dame had aangegeven dat ze opnieuw als escorte aan de slag wou gaan. De vrouw kreeg tientallen stampen en vuistslagen in het gezicht. De twee jonge zoontjes van de vrouw waren getuige van het geweld. Toen ze de man smeekten om te stoppen haalde dat niets uit, tot één van hen erin slaagde de politie te verwittigen. Ook bij de arrestatie stelde de man zich erg weerspannig op en zwaaide hij met drie grote messen. De agenten moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om de man in de boeien te kunnen slaan. Naast de celstraf moet hij een effectieve geldboete van 600 euro betalen. (AHK)