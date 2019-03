Storm heeft ook leuke gevolgen: gesneuvelde trompetboom wordt speeltuig LSI/LPS

11 maart 2019

18u02 0 Wevelgem De voorjaarsstorm heeft zondag in de Leiestreek voor een stortvloed aan schademeldingen gezorgd. De teller ging bij de brandweer van de zone Fluvia vlot boven de 100. Ook maandag liepen nog enkele meldingen binnen. Maar de storm kan ook leuke gevolgen hebben.

Drukke tijden voor tuinaannemers en dakherstellers, maar bij de gemeente Wevelgem pakten ze schade in het gemeentepark op een originele manier aan. “We laten een grote, ontwortelde trompetboom gewoon liggen”, verrast schepen van groenbeleid Stijn Tant. “Bewust. De boom krijgt voortaan een nieuw leven en zal als speeltuig in de speeltuin van het park gebruikt worden.” De grote hoeveelheid gesneuvelde bomen na de storm is opvallend. “Het was al enkele jaren geleden dat er nog zo’n sterke rukwinden zijn gemeten. En door de droogte zijn bomen ook minder geworteld”, gaven weerkundigen als uitleg.

“Er komt alvast geen speciaal plan van aanpak in Kortrijk”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “De voorbije jaren zijn de bomen in onze stad met regelmatig gecontroleerd. Vaak sneuvelden trouwens niet enkel oude bomen. Tegen de natuur kan je nu soms eenmaal niks beginnen.”