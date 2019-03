Storm blaast dak van drie huizen weg: gezin met vier kinderen moet noodgedwongen naar hotel verhuizen Hans Verbeke

23u00 0 Wevelgem De drie oudste kinderen van een gezin uit de Ballingstraat in Gullegem slapen al enkele dagen noodgedwongen op matrassen in de woonkamer. Zondagmiddag blies de storm de roofing weg op het platte dak van hun huurwoning. Ook bij hun twee buurgezinnen was dat het geval. “Omwille van insijpelend water mogen we twee slaapkamers niet meer gebruiken”, zegt mama Tamara Cottyn. “Een deel van de voorgevel is gesneuveld, een binnenmuur is vooruitgeschoven. Volgens de brandweer is ons huis onbewoonbaar. We moeten hier weg.”

Toen zondag net voor de middag de trampoline dreigde weg te waaien in de tuin van Naoufel Boussami (36) en Tamara Cottyn (38), trok de vrouw samen met haar oudste zoon Jassem (11) naar buiten om het ding vast te leggen. “Toen ik me omdraaide om weer naar binnen te gaan, zag ik door het raam dat het opvallend donker was in de woonkamer”, vertelt ze. “Al snel bleek hoe dat kwam. Wij wonen in een rij van drie huurwoningen met een plat dak. De stormwind had de roofing weggeblazen. Een enorme oppervlakte aan dakbedekking en isolatieplaten plooide zomaar over en belandde op straat. Enkel bij ons bleef de constructie nog wat haperen. Het resultaat leek op een gigantische glijbaan die van ons dak tot op straat leidde. Hallucinant, eigenlijk.”

Deel van voorgevel stond op instorten

Het duurde uren voor Tamara gehoor kreeg bij de hulpdiensten die ook in onze regio overstelpt waren met noodoproepen. “Om half vier arriveerde de brandweer. Toen ze de ravage zagen, riepen ze onmiddellijk versterking. Intussen waren wij al opgevangen bij buren, nadat we gemerkt hadden dat bovenaan een deel van onze voorgevel op instorten stond. We durfden niet meer in onze woning blijven. s’Avonds, toen de ladderwagen beschikbaar was, heeft de brandweer het losgeslagen metselwerk verwijderd, zodat er geen gevaar meer was.” De weggeblazen roofing zorgde er voor dat in de huurwoning van Tamara en haar gezin een muur in snelbouwstenen op de bovenverdieping structureel werd beschadigd. Op de koop toe speelt ook de regen de drie buurgezinnen serieus parten.

Regenwater sijpelt binnen via de spouwmuur

“De binnenmuur in snelbouwstenen is door de impact van de stormwind zo’n 25 centimeter naar voor geduwd”, weet kapitein Stefaan Vanpoucke van de hulpverleningszone Fluvia. “Daardoor rusten de betonnen liggers net onder het dak van 80 vierkante meter niet meer op de voorgevel en sijpelt alle regenwater dus ongehinderd binnen via de spouwmuur. De oplossing hiervoor is nochtans vrij eenvoudig. Een licht hellende constructie met grote zeilen die over de buitenmuren reiken en op hun plaats gehouden worden door zandzakjes zal verdere waterinsijpeling vermijden. Zo’n constructie maken, is echter niet onze job. Als brandweerdienst hebben wij gezorgd dat er niet langer gevaar was voor de publieke veiligheid en hebben we het gebouw gestabiliseerd, door het wegnemen van losliggend metselwerk. Een structurele oplossing is een opdracht voor de verzekeringsmaatschappij.”

Doekje voor het bloeden

Op vraag van de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar kwamen dinsdag twee werknemers van een gespecialiseerd bedrijf langs. Die legden bovenop het gapende gat van de spouwmuur een zeil. Zandzakjes moeten vermijden dat het zeil wegwaait. “Maar toen het dinsdagavond begon te regenen, merkten we dat die maatregel helemaal niet voldoende is”, zegt Tamara Cottyn. “Het water sijpelde gewoon verder naar binnen, erger nog dan zondag en met nog meer schade tot gevolg. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?” De zaakvoerder van de verzekeringsmaatschappij reageert ongemakkelijk als we hem confronteren met de situatie. “Als deze eerste oplossing niet werkt, zullen we alles doen om zo snel mogelijk voor een alternatief te zorgen”, zegt de man.

Op hotel, straks naar een noodwoning

Omdat de situatie met vier kinderen niet langer leefbaar is thuis, trok het gezin van Naoufel Boussami en Tamara Cottyn woensdagavond naar een hotel om er de volgende nachten door te brengen. “Intussen kregen we ook het bericht dat we vanaf dit weekend terechtkunnen in een noodwoning”, zegt Tamara. “Daar zijn we dankbaar voor, al is het natuurlijk niet het scenario dat we voor ogen hadden. We kochten recent een woning in Gullegem die we nu aan het verbouwen zijn. In het najaar willen we graag verhuizen. Bijkomende zorgen als deze kunnen we dus best missen. We hebben ook te doen met onze buren, net als wij gezinnen met kinderen. Voorlopig kunnen zij hier wel nog blijven maar als er ook bij hen nog meer waterschade volgt, wordt ook dat een ander verhaal”, besluit de vrouw.