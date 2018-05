Storing in straatverlichting weg 04 mei 2018

Een deel van de straatverlichting in Wevelgem brandde de voorbije dagen ook overdag. Dat meldde gemeenteraadslid Filip Daem (N-VA) op Facebook. Het probleem is nu opgelost. "In Wevelgem wordt een deel van het net door Eandis gevoed en een ander deel door Infrax", zegt Joost Cuvelier van Infrax. "De problemen deden zich voor op het deel van Eandis, waar de openbare verlichting twee keer per dag onterecht aangestuurd werd. De programmatie is nu aangepast." (LPS)