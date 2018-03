Speelpleinwerking Katjeduk verhuist 20 maart 2018

De vzw Katjeduk, de speelpleinwerking huist niet langer in 't Vliegske. "Het oud gemeentehuis op de hoek van de Grote Markt en de Lauwestraat voldoet namelijk niet meer", zeggen schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V) en jeugdconsulent Nele Dedeurwaerder. Er werd nu een nieuwe locatie gevonden in de vroegere lokalen van Chiro Wijnberg. Filiaal Wijnberg van de gemeentelijke bibliotheek zit al sinds september 2017 in het gebouw in de Wijnbergstraat. Nu zit ook Katjeduk er. De vzw palmt er de eerste verdieping van het gebouw in. De verhuis van Katjeduk was afgelopen weekend. (LPS)