Speelpleindagen op proef lokken 38 kinderen 31 augustus 2018

02u39 0 Wevelgem Er zijn deze zomervakantie voor het eerst speelpleindagen in Moorsele gehouden.

"We gaan met het proefproject Haasje-Over na of er in Moorsele, waar er tot op heden geen speelpleinwerking is, nood is aan een dergelijke werking", zegt schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V). De gemeente Wevelgem wil tegelijk nagaan of een speelpleinwerking bestaande uit particuliere initiatieven in Moorsele, zoals de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven, niet beconcurreert.





"Want dat is de bedoeling niet", benadrukt schepen Defieuw. De speelpleindagen op proef lokten alvast 14 kinderen op donderdag 23 augustus aan het Sportcentrum Moorsele en 24 kinderen gisteren, op donderdag 30 augustus, aan OC De Stekke. (LPS)