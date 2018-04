Speelnatuurdomein opent in De Posthoorn 05 april 2018

02u41 0

Een speelnatuurdomein in wijk De Posthoorn krijgt vorm. Zo werden er zopas hoogstamfruitbomen geplant en picknicktafels en een vuilnisbak gezet. Het terrein van 1,4 hectare werd in 2017 door de gemeente gekocht van afvalbeheerder Van Gansewinkel. Het domein met gras en een dennenbosje paalt aan de Normandiëstraat en de verkaveling Zwaenebloem. Het is een onderdeel van het project 'Wevelgemse Groene Slinger'. Dat is een groene band langs de spoorweg Kortrijk-Menen, parallel met de N8. "We opwaarderen er de speelwaarde en versterken de fauna en flora", zegt schepen van Groenbeleid Stijn Tant (CD&V). "Zo zijn de Normandiëstraat en omgeving gekend voor hun grote waarde voor amfibieën. Recent zetten vrijwilligers daar nog 1.350 padden, 135 bruine kikkers, 180 alpenwatersalamanders en 65 kleine watersalamanders over." (LPS)