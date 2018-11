Speelgoed-inzameling voor kansarme kinderen 12 november 2018

De kansarmoede-index voor 2017 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 13,76 procent, een stijging met 0,94 procent ten opzichte van 2016.





KWB Moorsele en Beweging.net Wevelgem springen in de bres voor arme kinderen en zamelen op 24 november speelgoed in. "Op die manier krijgen ook zij een geschenk van Sinterklaas", zegt Moorseelse KWB-voorzitter Francis Lechantre. En dus kan iedereen op zaterdag 24 november tussen 10 en 12 uur een goed stuk speelgoed uitkiezen en brengen naar jeugdclub Ten Goudberge in Wevelgem. "Daar zal Sinterklaas aanwezig zijn, maar speelgoed ontvangen in plaats van uit te delen. Met het ingezamelde speelgoed werken we samen met het OCMW om het speelgoed te verdelen onder kansarme gezinnen. De maatschappelijk werkers zoeken uit wie in aanmerking komt", pikt Rita Clarissimo van Beweging.net in. Knuffels, computerspelletjes en batterijverslindend speelgoed komen niet in aanmerking. Gezelschapsspelen, Lego, Playmobil, poppen, bouwdozen en puzzels komen wel in aanmerking. (XCR)