Sophie opent chocoladezaak tijdens laatste jaar studies 02u41 0 Foto Petit Sophie Dubaere in haar zaak 'Chocolat'.

Sophie Dubaere (22) staat, samen met haar vriend Rob De Leersnijder (23), sinds kort achter de toonbank van chocolaterie Chocolat. Sophie studeert nog, Bedrijfsmanagement, en Rob is actief als leerkracht LO. "Het wordt druk, maar we zijn er klaar voor", zegt Sophie. Haar ouders hebben een chocoladezaak in de Barakken in Menen, Valentino, dus daar kan ze zeker al terecht voor goede raad. "Concurrenten worden we niet, denk ik", zegt Sophie. "De zaken liggen ver genoeg uiteen, ik reken erop dat we elk onze eigen klanten zullen hebben." Sophie verkoopt naast chocolade ook doopsuiker en confiserie. "Allemaal artisanale producten."





(JME/CMW)