Sofie Dumont kookt voor bewoners Hof Ter Leie 26 mei 2018

In residentie Hof Ter Leie aan het station in Wevelgem is er altijd wel iets te beleven. Donderdagnamiddag wist de residentie Sofie Dumont te strikken voor een smaakvolle namiddag. "Er daagden zowat 30 bewoners op. Die moesten niet alleen kijken en proeven, maar Sofie vroeg hen ook om de handen uit de mouwen te steken", zegt woonadviseur Kathy Verhulst. "Er werden groentjes en fruit versneden en ook de warme hapjes moesten klaargemaakt worden. Na het harde labeur mocht er uiteraard geproefd worden." Conciërge Noel Vankeirsbilck was er graag bij om even te proeven en om na de workshop te helpen opruimen. Wekelijks is er wel iets te doen in de residentie met 86 assistentiewoningen. (XCR)