Slang aangetroffen op erf van hoeve 29 juni 2018

Op het erf van het landbouwbedrijf van de familie Bosschaert, langs de Dadizelestraat in Moorsele, werd gisterenvoormiddag een slang van ongeveer een meter aangetroffen. De bewoners slaagden erin het reptiel te isoleren door er een ton ondersteboven op te plaatsen. De brandweer kwam ter plaatse en kon het reptiel in een emmer stoppen. Martine Verstraete van het dierenasiel De Grensstreek in Menen haalde het dier op. "Allicht gaat het om een koningsslang die niet gevaarlijk is voor de mens", zegt de vrouw. "Zeker is dat het een reptiel betreft dat niet bij ons in vrijheid leeft. We vermoeden dat het werd aangekocht, intussen te groot is geworden en daarom werd gedumpt." De slang is inmiddels overgebracht naar SOS Reptiel, in Houtave (Zuienkerke). Daar wordt gezocht naar een nieuw onderkomen voor de slang. (VHS)