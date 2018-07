Skaters betalen nog slechts 2 euro 19 juli 2018

Wie een UiTPAS heeft, betaalt in Wevelgem vanaf 1 augustus 2 euro voor een skatebeurt in indoorskatepark Rampaffairz in de Vlamingstraat. Een forse korting, want nu betaal je 8,50 euro voor een bezoek. Rampaffairz doet een inspanning, terwijl de gemeente Wevelgem een subsidie van 3.000 euro toekent om het tarief naar 2 euro te laten brengen. "De afspraak loopt tot er duizend skaters aan voordeeltarief zijn komen skaten, daarna bespreken we een vernieuwing van de overeenkomst", zegt schepen van Jeugd Kevin Defieuw (CD&V). Een UiTPAS kopen kan in Wevelgem in de sport- of jeugddienst, de bib, het cultuurcentrum en jeugdclub Ten Goudberge. Je kan bij de lancering op 1 augustus ook eenmalig een UiTPAS kopen in Rampaffairz. Wie een laag inkomen heeft, krijgt een kansentarief. Info over de voorwaarden van een UiTPAS met een kansentarief staat op de website www.uitinzuidwest.be/uitpas. (LPS)