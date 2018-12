Sinterklaas haalt 57 ‘tuutjes’ uit boom Redactie

01 december 2018

In het park van Wevelgem heeft Sinterklaas samen met de Zwarte Piet de nieuwe ‘tuutjesboom’ voor de bibliotheek in het gemeentepark leeggehaald. In totaal werden 57 ‘tuutjes’ uit de takken geplukt. “De voorbije weken konden ouders hun kind overtuigen om afscheid te nemen van hun tuutje door die in een speciale boom te hangen. En die boom helpt de kinderen om het afscheid zachter te maken”, vertelt schepen Kevin Defieuw (CD&V). In ruil kregen de kinderen een beloning. “Voordeel van de tuutjesboom is dat kinderen nu het hele jaar door hun tuutje kunnen weggeven én niet enkel met de komst van Sinterklaas op 6 december.” Kinderen zonder tuutje die een tekening in de boom hingen, kregen ook een geschenk van de sint. (XCR)