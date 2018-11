Sinterklaas blijft een week lang in Wevelgem 21 november 2018

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten worden een hele week verwend in Wevelgem. Zondagnamiddag 25 november meert Sinterklaas met zijn vele Zwarte Pieten aan ter hoogte van de Leiebrug. Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november logeren ze in de Dwarsschuur in Gullegem. Elke middag is de kamer van de sint te bezoeken tussen 16 en 17 uur. Kleuters kunnen op vrijdag 28 november in de sporthal in Gullegem zien hoe de Zwarte Pieten fit en sterk blijven.





Ook op 28 november kan je de watertraining volgen van de pieten in het zwembad van Wevelgem. Op 1 december komt Sinterklaas om 10.30 uur naar de Tuutjesboom om er alle tuutjes op te halen die de kindjes er de voorbije weken al hebben achtergelaten. Alle peuters en kleuters kunnen op zondag 2 december om 10 uur genieten van een leuk verhaal in de stal van het paard van Sinterklaas bij vzw Juttepaardje in Moorsele. (XCR)